Azerbaycanlı sunucu, Hamas yöneticilerini yerden yere vurdu

Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon kalında Hamas yöneticilerinin İsrail'e düzenlenen operasyon sonrası namaz kıldıkları görüntüleri eleştiren sunucu, "İsrail'e hücumları televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller" diyerek tepki gösterdi.

Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı operasyon kardeş ülke Azerbaycan'dan da yakından takip ediliyor.

"BU DİN İSE O ZAMAN İNSAN DEĞİLLER"

Ülkede yayın yapan bir televizyon kanalın Hamas yöneticilerinin İsrail'e düzenlenen operasyon sonrası şükür namazı kıldıkları görüntüleri eleştiren sunucu, "İsrail'e hücumları ve masum insanların katledilmesini televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller" ifadelerine yer verdi.