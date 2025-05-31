Azerbaycan ve Çin Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması Onaylandı

Azerbaycan ve Çin Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması Onaylandı
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Azerbaycan Milli Meclisi, Çin ile yapılan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını oy birliğiyle kabul etti. Anlaşma, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün içinde vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.

AZERBAYCAN Milli Meclisi, Çin ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Çin arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını oy birliğiyle kabul etti. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen anlaşma, umuma mahsus pasaport sahiplerine her iki ülke arasında karşılıklı vize serbestisi sağlıyor. Anlaşma uyarınca, iki ülke vatandaşları, her ziyaret için 30 günü aşmamak ve 180 günlük süre içinde toplamda 90 günden fazla kalmamak şartıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti yalnızca kısa süreli ziyaretler için geçerli olacak; uzun süreli ikamet, eğitim veya çalışma amaçlı seyahatler kapsam dışında tutulacak.

Söz konusu anlaşma, geçen nisan ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, iki ülke hükümetleri arasında imzalanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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