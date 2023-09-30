Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ele geçirilen Ermeni silahlı gruplara ait mevzileri yıktı

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonun ardından Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzileri yıkarak, askeri araçlara ve silahlara el koymaya devam ediyor. Hocavend'de ele geçirilen askeri teçhizatın tamamına el konuldu ve Terter-Ağdere yolunda güvenlik sağlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ele geçirilen Ermeni silahlı gruplara askeri araç, topçu bataryaları ile ulaşım yolları üzerinde olan mevzilerin yıkım görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da 19 Eylül'de başlattığı ve Ermeni silahlı grupların teslim olmasıyla 24 saat sonra sona eren terörle mücadele operasyonunun ardından bölgedeki temizlik sürüyor. Azerbaycan ordusu, operasyonun ardından Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzileri yıkarken, askeri araçlara ve silahlara el koymaya devam ediyor.

Hocavend'de askeri teçhizata el konuldu, Terter- Ağdere yolunda güvenlik sağlandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hocavend'de Ermeni silahlı gruplara ait askeri araç ve topçu bataryaları ele geçirildiği, tamamına el konulduğu duyuruldu. Ayrıca Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzilerin ve destek noktalarının yıkıldığı, bölgedeki ulaşım yollarının yeniden sağlandığı belirtildi. Yürütülen çalışma kapsamında Terter ve Ağdere kentlerini birbirine bağlayan yol üzerindeki mevzilerin yıkıldığı, araçların güvenli geçişlerinin sağlandığı aktarıldı. - BAKÜ