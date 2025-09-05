Haberler

Azerbaycan, Rusya'dan Talep Edilen Tazminatı Sigorta Ödemeleriyle İlişkilendirmedi

Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Rus sigorta şirketinin yaptığı ödeme ile Rusya'dan talep ettikleri tazminatın ayrı konular olduğunu belirtti. Hacızade, sigorta ödemelerinin uçağın düşmesi ile ilgili tazminat talebiyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçakla ilgili Rus sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmasıyla Azerbaycan'ın Rusya'dan talep ettiği tazminatın ayrı konular olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili sigorta ödemelerinin başladığı yönündeki açıklamasının kamuoyunu yanılttığını kaydetti. Hacızade, "AZAL'a ve yolculara Rus sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmasıyla Azerbaycan'ın uçağının vurulması nedeniyle Rusya'dan talep ettiği tazminat tamamen ayrı konulardır" ifadesini kullandı.

Uçakların sigortası uluslararası şirketler aracılığıyla yapıldığı vurgulayan Hacızade, "Ancak Rusya'da hiçbir uluslararası sigorta şirketi faaliyet göstermediği için AZAL uçağı Rusya merkezli bir şirket üzerinden sigortalanmıştı. Dolayısıyla sigorta ödemeleriyle Azerbaycan'ın Rusya'dan istediği tazminatın birbiriyle ilişkilendirilmesi doğru değildir" dedi.

Sözcü Hacızade, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın 13 Rus vatandaşının Azerbaycan'da tutuklanmasını ikili ilişkilerin bozulma nedeni olarak göstermesini ve bu kişilerin serbest bırakılmasını ilişkilerin iyileşmesi için şart gibi sunmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
