Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Güncelleme:
Eurovision 2026 öncesi İsrail krizi büyüdü. EBU, İspanya'nın "İsrail yarışmadan çıkarılsın" talebini oylamadan reddetti. Bunun üzerine İrlanda, Belçika, İspanya, İzlanda, Hollanda ve Slovenya yarışmayı boykot etme kararı aldı. Azerbaycan ise "Siyasete karışmıyoruz" diyerek yarışmaya katılacak.

Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesi İsrail tartışması büyüyor. İspanya'nın İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebi reddedilirken, aralarında İrlanda ve Belçika'nın da bulunduğu birçok ülke boykot kararı aldı. Bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği merak edilen Azerbaycan ise son dakika bir değişiklik olmazsa yarışmayacak katılacak.

OYLAMA YAPILMADAN KARAR VERİLDİ

2026'da Avusturya'nın başkenti Viyanada yapılacak Eurovision yarışması için İsrail'e yönelik itirazlar Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) gündeme geldi. İspanya, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bu yılki oylamaya müdahale ettiği iddiasıyla yarışmadan çıkarılmasını talep etti. Bu başvurunun oylanması beklenirken, EBU gizli oylama taleplerini reddetti ve hiçbir oylama yapmadan İsrail'in yarışmaya katılacağını açıkladı. Bu karar Eurovision camiasında büyük tepkiye yol açtı.

ARDI ARDINA BOYKOT KARARLARI

EBU'nun açıklamasının ardından bazı ülkeler yarışmadan çekilme kararı aldı. Eurovision'a katılmama veya yayınlamama kararı alan ülkeler şunlar oldu:

  • İrlanda
  • Belçika
  • İspanya
  • İzlanda
  • Hollanda
  • Slovenya

Bazı ülkelerin de yarışmacı göndermemeyi değerlendirdiği bildirildi. İspanya ve Hollanda, daha önce de İsrail'in yarışmadan çıkarılması gerektiğini, aksi halde çekileceklerini açıklamıştı.

AZERBAYCAN KATILACAK

Tutumu merak edilen ülkelerin başında gelen Azerbaycan ise son dakika bir değişiklik olmaz ise yarışmaya katılacak. Azerbaycan heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, daha önce yaptığı açıklamada "Bizim katılımımız hiçbir ülkenin katılıp katılmamasına bağlı değil. Siyasete karışmıyoruz" sözleriyle Viyana'daki organizasyonda yer alacaklarını belirtmişti. Azerbaycan, 2025'te İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermiş, bu karar özellikle Türkiye'de tepki çekmişti.

İSRAİL GEÇEN YIL İKİNCİ OLMUŞTU

İsrail'in 2025 temsilcisi Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkıyla toplam 357 puan alarak yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Sahnede Filistin bayrağı açan seyirciler protesto edilirken, iki izleyici sahneye atlamaya çalışmış, güvenlik ekiplerince durdurulmuştu.

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu karakter meselesi. Eee o da sizde olmadığına göre kararınızı çok normal karşılıyorum.

Haber YorumlarıFerid İbrahimov:

çok doğru söylüyorsun. karaktersiz sizsiniz Apoyo af etdiniz. bu kadar şehitiniz vardı. benim memleketim doğru yapıyor gidiyor Eurovisiona.

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ermeni soykırımına uğramış bir ülkenin İsrail'in yanında yer alması düşünülemez. Evet İsrail Azerilere yardım etmiş olabilir ama bu yapılan insanlık ayıbını görmezden gelme nedeni olamaz Azerbaycan ayıp etmiştir

Haber Yorumlarıkerem can:

12 puan ben mi verecem değil mi Azerbaycan

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Karakter falan yok, o olmayan devlet çok kızardı, silah technologi gaza para daha olmazdı. Mecbur ses çıkaramıyor.

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Türkiye Azarbaycan kardeştir..Nifak sokmaya kimsenin hakkı yoktur.Türkiye de Türk Kürt arasını açmaya çalışanlar var, şimdi sinirlari aştık Ülkemizi Azarbaycan ile açmaya çalışanlar var. İki ülke kardeştir ve her ülke özgür düşünceye sahiptir..Biz önce ulkemizi su ekonomik sıkıntıdan kurtaralim

Haber YorumlarıLegend ishere:

Siyasetimi? Onbinlerce çocuk ve kadının katledilmesi siyasetmi? Sizin kalıbınızı silkeyim. Filistin yönetimini sevmemen doğrudur belki hainlik yapan halkınıda sevmeyebilirisin. Fakat savaşta yitip giden katledilen masum sivil canların ölümünü doğru buluyorsan gidip insanlığınızı kontrol ettirin.

Haber YorumlarıVolkan Aydoner:

Azerbaycanın bir kere bile İsraile karşı tavır aldığını gören var mı

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Aliyev pusulayı iyice şaşıdı Avrupa ülkeleri kadar olamadı Filistinlilerin ölmesi Azerilerin umurunda değil Siyonizm Azerbaycanı esir almış İsrail Türkiyeye saldırsa eminim İsrail den yana çıkarlar yazıklar olsun yanlış tanımışız

Haber YorumlarıEmrah Sarıgöz:

Biz napiyoruz acaba

