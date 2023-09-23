Azerbaycan, Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevziyi kontrol altına aldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni silahlı grupların Hocavend ilinin Garakend köyünde terk ettiği mevziinin görüntülerini paylaştı. Operasyon sonucunda Azerbaycan ordusu, mevzide bulunan askeri ekipmanları kontrol altına aldı.
- Karabağ'daki Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzi görüntülendi
BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni silahlı grupların Hocavend ilinin Garakend köyünde terk ettiği mevziinin görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından Ermeni silahlı gruplar tarafından terk edilen mevziler ve askeri teçhizatlar Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Karabağ'daki Ermeni silahlı grupların Hocavend ilinin Garakend köyünde terk ettiği mevzide çok sayıda askeri ekipman, silah ve mühimmat olduğu görüldü.