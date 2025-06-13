Azerbaycan'dan İsrail ve İran'a diplomatik çözüm çağrısı

Azerbaycan'dan İsrail ve İran'a diplomatik çözüm çağrısı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Devleti tarafından İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik gerçekleştirilen askeri operasyondan derin endişe duyuyoruz. Durumun tırmanmasını kesin bir şekilde kınarken, tarafları anlaşmazlıklarını uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail gece yarısı İran'ı vurdu. Saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer, 6 nükleer bilim insanı ve siviller hayatını kaybetti. İran ise misilleme saldırısında 100 kamikaze dron gönderdi. Bölgede tansiyon yükselirken dünyadan peş peşe açıklamalar geliyor.

İTİDAL ÇAĞRISI YAPILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan duyduğu endişeyi dile getirerek diplomasi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail Devleti tarafından İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik gerçekleştirilen askeri operasyondan derin endişe duyuyoruz. Durumun tırmanmasını kesin bir şekilde kınarken, tarafları anlaşmazlıklarını uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz. Sivil halkın ve sivil tesislerin güvenliğinin sağlanmasının önemini özellikle vurguluyoruz. Orta Doğu'daki durumun daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla diplomatik kanallar aracılığıyla temasların ve ilgili uluslararası mekanizmalar çerçevesinde çabaların sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır." denildi.

    Abdullah Karlıdağ
    Abdullah Karlıdağ
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