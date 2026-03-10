Haberler

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede sivillerin yaşam koşulları zorlaşırken, Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla hazırlanan yardım kapsamında gıda ve tıbbi malzemeler Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait araçlarla İran'a sevk edildi.

  • Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, İran'a 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan insani yardım gönderdi.
  • Azerbaycan'ın İran'a gönderdiği insani yardım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda hazırlandı ve bakanlığa ait araçlarla sevk edildi.
  • İran'dan gönderildiği iddia edilen bir insansız hava aracının Azerbaycan topraklarına düşmesiyle iki ülke arasında yaşanan gerilim, Azerbaycan'ın insani yardım hamlesiyle kısmen yumuşadı.

İsrail'in ABD desteğiyle 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölgede yaşanan kriz sivillerin yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor. Azerbaycan, çatışmalardan etkilenen bölgelere insani yardım gönderdiğini açıkladı.

TALİMAT İLHAM ALİYEV'DEN

Bakü merkezli Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, İran'a insani yardım gönderildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yardımın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda hazırlandığı ve bakanlığa ait araçlarla sevk edildiği belirtildi.

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

GIDA VE SAĞLIK MALZEMELERİ YER ALDI

Hazırlanan yardım paketinde temel gıda ürünleri ile tıbbi malzemelerin bulunduğu bildirildi. Bu kapsamda İran'a 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği açıklandı.

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

YARDIM MALZEMELERİ ARAÇLARLA SEVK EDİLDİ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait araçlarla yola çıkarılan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İran'a gönderildiği ifade edildi.

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

GERİLİM YUMUŞADI

Öte yandan İran'dan gönderildiği iddia edilen bir insansız hava aracının Azerbaycan topraklarına düşmesiyle iki ülke arasında yaşanan gerilim, Azerbaycan'ın insani yardım hamlesiyle kısmen yumuşadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir
Hastaneye kaldırılan Zafer Ergin'in eski görüntüsü yeniden gündemde

Hastaneye kaldırılmasının ardından herkes bu görüntülerini paylaşıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"