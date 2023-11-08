Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 3. yılı kutlandı

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi de katıldı. Azerbaycan ordusunun savaşta ele geçirdiği silahlar sergilendi.

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrindeki töreni Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile oğlu Haydar Aliyev de izledi.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, askeri birlikler geçiş yaptı.

Törende, Azerbaycan ordusunun savaşta ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar da sergilendi. Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti.

Azerbaycan ordusu, 3 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de başlattığı karşı saldırı 44 gün sürmüş ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarılmıştı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden olmuştu. Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceği taahhüdünde bulunduğu bildiriye imza atmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.

Karabağ'da 19 Eylül 2023'te gerçekleştirilen antiterör operasyonunda Ermenistan devletinin desteklediği ayrılıkçı sözde rejim silah bırakmış ve Hankendi, Hocalı, Ağrede ve Hocavend gibi şehirler de Azerbaycan'ın kontrolüne geçmişti.