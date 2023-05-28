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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Dünya Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Büşra Çoban - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Dünya Haberler

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