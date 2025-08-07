Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Resmi Temaslar İçin ABD'ye Gitti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Resmi Temaslar İçin ABD'ye Gitti
Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere resmi temaslarda bulunmak için ABD'ye gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da yarın ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Hava Üssü'nde yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Aliyev, karşılamanın ardından başkent Washington'a doğru yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
