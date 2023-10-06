Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İlhan Çakır görevine başladı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tınas'ın, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasının ardından Ayvalık'a tayin olan Havran İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır görevine başladı.

Uzun yıllar İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan İlhan Çakır'ın, mesleki hayatının başarılarla dolu olduğu öğrenilirken, Balıkesir'de Susurluk ve ardından da Havran'da İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde de suç ve suç odaklarının bertaraf edilmesine yönelik çok ciddi operasyonlara imza attığı gelen bilgiler arasında

Yeni İlçe Emniyet Müdürü Çakır'ın, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta da başta uyuşturucu olmak üzere asayiş olaylarında suç ve suç unsurlarının üzerine kararlılıkla gitmesi bekleniyor. - BALIKESİR