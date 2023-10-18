İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nde sela okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için camilerde salalar okunacağını duyurdu.

Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için sela okundu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL İSRAİL'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nde sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullandı.