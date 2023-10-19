İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Müslümanlar için tüm Türkiye'de olduğu gibi Ayasofya Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından camiden çıkan Müslümanlar, Filistin'e yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Ayasofya Camii'nde Filistin'de öldürülen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İSTANBUL - İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Müslümanlar için tüm Türkiye'de olduğu gibi Ayasofya Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından camiden çıkan Müslümanlar, Filistin'e yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda katledilen Müslümanlar için tüm Türkiye'de öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazı öncesinde tüm camilerden selalar okundu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan çok sayıda kişi gıyabi cenaze namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

"Bütün Müslümanlar birlik olsun"

Camiden çıkan Mehmet İmamoğlu, "Cenaze namazını kıldım. İsrail kötü bir devlettir. İsrail'e lanet olsun. Bütün Müslümanlar birlik olsun. İsrail'i yerin dibine batırsın. Bizim elimiz yetişmiyor. Sadece dua ediyoruz" dedi.

"Bu alçakça saldırı İsrail tarafından yapıldı"

Yaşanan saldırıyla ilgili konuşan Volkan Kırımlıoğlu, "Dün akşam yapılan saldırıdan dolayı ciddi bir üzüntü yaşıyoruz. Ben yurtdışında yaşıyorum. Oradaki Amerikalı yakınlarım 'Bunun kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor' diyor. Tabi ki bunun üstünü kapatmaya çalışacaklar ama herkes biliyor ki; bu alçakça saldırı İsrail tarafından yapıldı. Ne yazık ki, bu saldırıları devam ediyor. Çok üzgünüm. Elimizden inşallah bir şey gelir. Artık bu zulme 'Dur' deriz. Yıllardır devam ediyor. Amerika halkı farklı düşünüyor. Yönetim farklı davranıyor. Yeni seçimlerde Biden bu politikayı devam ettirecektir. Çünkü, bu Siyonist rejimin orada çok fazla devam ediyor" diye konuştu.