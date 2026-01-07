Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!

Avusturya'da bir polis memuru, kadın meslektaşının dolabını gizlice açarak kişisel verilerine erişti. Meslektaşının erotik fotoğraflarını sekiz dakika boyunca inceleyen memur, yüklü bir para cezasına çarptırıldı.

Avusturya emniyeti, akıllara durgunluk veren bir "özel hayatın gizliliğini ihlal" vakasıyla çalkalanıyor. Görev başındaki bir polis memuru, aynı birimde çalıştığı kadın meslektaşının kilitli dolabını yedek anahtarla açarak kişisel dijital verilerini ele geçirdi ve ofis bilgisayarında izledi.

YEDEK ANAHTARLA AÇTI

Heute Gazetesi'nin haberine göre, boşanma sürecinde olan mağdur kadın polis memuru, hassas içerikli fotoğraflarının bulunduğu sabit diskini, iş yerindeki kilitli dolabında saklıyordu. Ancak "merakına yenik düştüğünü" iddia eden erkek meslektaşı, yedek anahtarla dolabı açtı. Sabit diski alan memur, iş yerindeki bilgisayarında meslektaşının erotik içerikli fotoğraflarını incelemeye başladı.

8 DAKİKA BOYUNCA FOTOĞRAFLARA BAKTI

Memurun hesaba katmadığı detay ise sistemin tüm girişleri otomatik olarak kaydetmesi oldu. Yapılan incelemeler sonucunda, memurun sabah saat 09:32 ile 09:40 arasında, tam sekiz dakika boyunca izinsiz bir şekilde verileri karıştırdığı dijital kayıtlarla kanıtlandı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından memur hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

"BÜYÜK APTALLIK ETTİM"

Federal Disiplin Kurulu önüne çıkan polis memuru, suçunu itiraf etti. Yaşananları "büyük bir aptallık" olarak nitelendiren memur, meslektaşının fotoğraflarıyla "ilgilendiğini" ve merakına engel olamadığını savundu. Ancak mahkeme heyeti, bu eylemi "hafif bir merak" olarak değil; kamu hizmeti yönetmeliklerinin ihlali ve resmi kaynakların kötüye kullanımı olarak değerlendirdi.

YÜKLÜ PARA CEZASI

Yetkililer, polise olan güveni ciddi şekilde zedeleyen bu eylemin "suç kastı" taşıdığına hükmetti. Kurul, polis memuruna 10bin 800 Euro (yaklaşık 350.000 TL) para cezası verdi. Meslekten ihraç edilmekten son anda kurtulan memura, "bir daha benzer bir hata yapması durumunda işini derhal kaybedeceği" yönünde sert bir uyarı yapıldı.