Avusturya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Avusturya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aşağı Avusturya'daki Traiskirchen kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olayın ardından intihar etti.

AVUSTURYA'nın Aşağı Avusturya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Traiskirchen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi. Polis, şüphelinin kasaba merkezinde uzun namlulu silahla ateş açtığını ve 2 kişiyi vurduğunu açıkladı. Bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten polis, diğerinin ise ağır yaralandığını kaydetti.

Polis, Avusturya vatandaşı olan şüphelinin, saldırıyı düzenledikten sonra kaçtığı arazide intihar ettiğini aktardı. Şüphelinin 'cezaevi izninde' olduğu sırada gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı uzun namlulu silahı yasal yollarla edinmediğini bildiren polis, saldırının nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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