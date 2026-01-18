Haberler

Avusturya'da çığ düştü: 8 ölü

Avusturya'da çığ düştü: 8 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde meydana gelen çığ felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti. Pusterwald bölgesinde 3 ve Salzburg'da 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, bölgeye acil yardım ekipleri ve helikopterler sevk etti.

Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde çığ altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Avusturya'da Styria eyaletine bağlı Pusterwald bölgesinde çığ altından kalan 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin batısındaki Salzburg eyaletinde ise dün iki ayrı noktada çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgelere çok sayıda helikopter, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli