Avusturya Başbakanı Nehammer'dan dikkat çeken açıklama: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya basınına açıklamada bulundu.

DİYALOG VURGUSU

Putin ile görüşmenin genel olarak çok olumlu geçmediğini kaydeden Nehammer, diyaloğun sürmesi ve temasın devam etmesi adına bu girişimin önemli olduğunu ifade etti.

"ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME TEKLİFİNE TEPKİ VERMEDİ"

Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini dile getirdi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİNİ İFADE ETTİ

Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Nehammer, "İstanbul'daki görüşmelere hala güveniyor. Bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

SAVAŞIN ARDINDAN PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEN AVRUPALI İLK LİDER

Nehammer, 9 Nisan'da Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile görüşeceğini açıklamıştı. İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Nehammer, savaşın başladığı tarihten buyana Putin ile görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu.