Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda Hanuka kutlamaları sırasında yaşanan saldırı sırasında saldırganı etkisiz hale getirerek yüzlerce kişinin hayatını kurtaran Suriyeli manav Ahmed El Ahmad için başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar 1 milyon doları aştı. Saldırı sırasında kolundan ve elinden vurulan Ahmad ameliyat geçirirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

MİLYARDERDEN BÜYÜK DESTEK

Saldırının ardından Yahudi yatırımcı ve milyarder Bill Ackman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulunarak Ahmed El Ahmad ve ailesi için doğrulanmış bir bağış kampanyası başlatılmasını istedi. Bu çağrının ardından GoFundMe üzerinden başlatılan kampanyaya Ackman'ın 100 bin dolar bağışladığı öğrenildi.

REKOR KIRILDI

Ackman'ın öncülük ettiği kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin destek verdiği bağış kampanyasında toplanan miktar 1 milyon dolar barajını aştı. Kampanyanın devam ettiği ve bağış tutarının daha da artmasının beklendiği belirtildi.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ailesinden yapılan açıklamaya göre Ahmed El Ahmad, saldırı sırasında kolundan ve elinden vuruldu. Ameliyat geçiren Ahmad'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tedavisinin hastanede sürdüğü ifade edildi.

SALDIRI TERÖR EYLEMİ OLARAK TANIMLANDI

Yetkililer, Hanuka etkinliği sırasında gerçekleştirilen saldırının resmen terör eylemi olarak tanımlandığını açıkladı. Kararın ardından Avustralya istihbarat servisi ASIO ve federal polis, geniş yetkilerle soruşturma başlattı.

CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİ

Saldırganlardan 24 yaşındaki Naveed Akram olay yerinde yakalanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, babasının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, saldırıda 13 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 10 ile 87 arasında olduğu belirtildi.