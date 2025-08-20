Avustralya İçişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya Sert Yanıt

Avustralya İçişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya Sert Yanıt
Güncelleme:
Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Anthony Albanese'yi 'zayıf' olarak nitelendirmesine karşı çıkarak, gerçek gücün savaş değil, insanlığa hizmetle ölçüldüğünü ifade etti.

AVUSTRALYA İçişleri Bakanı Tony Burke, Başbakan Anthony Albanese'yi 'zayıf' diye nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez" yanıtını verdi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Anthony Albanese'ye yönelik "Tarih, Albanese'yi olduğu gibi hatırlayacak, İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı" ifadelerine yanıt verdi. Burke, Netanyahu'nun, Filistin devletine destek veren ülkelere sert çıkıştığını kaydederek, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez. Güç, Başbakan Anthony Albanese'nin yaptığıyla çok daha iyi ölçülür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
