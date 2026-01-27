Haberler

Avustralya'da uçak kazası: 2 ölü

Avustralya'da uçak kazası: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Queensland eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, 73 yaşındaki pilot ve yolcu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

AVUSTRALYA'nın Queensland eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yerel saatle 06.00 sıralarında hafif bir uçağın düştüğü bildirildi. Gold Coast şehrinin kuzeyindeki özel bir pistin yakınlarında meydana gelen kazada uçaktaki 73 yaşındaki pilot ile yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi