Avustralya'da Göçmenleri Sömüren İşverenlere Cezai Yaptırım Getiriliyor

Avustralya hükümeti, geçici vize sahiplerini sömürüye karşı daha iyi koruyabilmek için yeni federal yasalar çıkarmaya hazırlanıyor. Göçmenleri sömürdüğü belirlenen işverenler, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

KANBERRA, 5 Haziran (Xinhua) -- Göçmenleri sömürdüğü belirlenen Avustralyalı işverenler, yeni federal yasalar uyarınca cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Avustralya hükümeti, Pazartesi günü geçici vize sahiplerini sömürüye karşı daha iyi koruyabilmek için çalışma başlattığını duyurdu.

Düşünce kuruluşu Grattan Institute tarafından Mayıs ayında yayımlanan bir rapora göre, Avustralya'ya yakın zamanda gelen göçmenlerin altıda birine asgari ücretin altında ücret ödeniyor.

Birkaç hafta içinde parlamentoya sunulacak değişiklikler kapsamında, bir kişiyi vize şartını ihlale zorlamak ceza gerektiren suç kapsamına alınıyor.

Göçmenleri sömürdüğü belirlenen işverenler, geçici vize sahibi kişileri çalıştırmaktan men edilecek.

Avustralya Göç Bakanı Andrew Giles, mevcut durumu "sömürü krizi" olarak niteledi.

Yaptığı açıklamada, "Göçmen işçilere normalin altında ücret ödenmesi, hepimize zarar veriyor ve ücret ve şartları herkes için aşağı çekiyor" diyen bakan, "Bu reformlar, işçilerin haklarını savunmasına yardımcı olacak ve yanlış yapan işverenleri hedef alacak" diye ekledi.

Vize sahiplerinin sömürüyü bildirebilmelerini kolaylaştırmak için Göç Yasası'nın bir bölümü de metinden çıkarılacak.

Avustralya Sınır Gücü (ABF), icra faaliyetlerine yönelik fazladan 50 milyon Avustralya doları (32,9 milyon ABD doları) fon alacak.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, "Son 10 yılda göç sistemimiz, rutin olarak istismar edildiğini bildiğimiz düşük ücretli geçici göçmen işçilere giderek daha fazla bağımlı hale geldi" dedi.

Bakan, "Göç sistemimizin Avustralyalı işçi ve işletmelerin çıkarına olarak çalışmasını sağlayacak sistem değişiklikleri konusunda istişare yürütüyoruz ve bu ülkeye gelen hiç kimsenin sömürülmemesi ve istismar edilmemesini güvence altına almak için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.