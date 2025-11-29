Haberler

Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Güncelleme:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, uzun süredir birlikte olduğu Jodie Haydon ile evlendi. Albanese, Avustralya tarihinde görevdeyken evlenen ilk başbakan oldu

  • Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevdeyken evlenen ilk Avustralya başbakanı oldu.
  • Evlilik töreni başkent Canberra'daki resmi konutta gerçekleşti.
  • Albanese ve Haydon 5 yıldır birlikteydi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 5 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Jodie Haydon ile dünyaevine girerek, ülke tarihinde görevdeyken evlenen ilk başbakan oldu.

GÖREVİ BAŞINDA EVLENEN İLK BAŞBAKAN

ABC News'un haberine göre, Albanese, başkent Canberra'daki resmi konutunda yapılan özel bir törenle Jodie Haydon ile evlendi. Albanese, 5 yıldır birlikte olduğu Haydon ile attığı imza sonrası, Avustralya tarihinde görevdeyken evlenen ilk başbakan oldu. Güvenlik kaygıları nedeniyle gizli tutulan törene, kabineden çok sayıda isim katıldı.

''BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ''

Çiftin yaptığı ortak açıklamada, "Ailemizin ve yakın arkadaşlarımızın huzurunda, hayatımızı birlikte geçirme konusundaki kararımızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesi kullanıldı. Haydon, Albanese'in 2022 ve 2025'teki seçim kampanyalarında yer almış ve başbakana çok sayıda önemli davette eşlik etmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Dünya
