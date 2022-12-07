Avrupa'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına Moskova'dan videolu yanıt geldi! Resmen alay ettiler

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği ve G-7 ülkeleri, Rus petrolüne karşılık tavan fiyat uygulamasına gitti. Daha önceden böyle bir uygulama olursa Avrupa'ya petrol satmayacaklarını açıklayan Rusya'dan alay edici bir video paylaşıldı. Videoda Avrupalı bir vatandaşın arabasına bindiğinde benzin olmadığı ve bir at arabasının aracı çektiği görülüyor.

Avrupa ve Rusya arasında enerji krizi devam ediyor. Son olarak Avrupa, Rus petrolüne karşı tavan fiyat uygulamasına giderek varil başına 60 dolar ücret ödeyeceklerini açıklamışlardı.

AT ARABASI İLE DALGA GEÇTİLER

Bu uygulamanın ardından Rusya'dan paylaşılan bir video da Avrupa'ya adeta göz dağı verildi. Videoda Avrupalı bir vatandaşın saman dolu arabasına bindiğinde benzin olmadığı ve aracını bir at arabası ile ilerlettiği görülüyor.

RUSYA KARARI KABUL ETMİYOR

Rusya daha önce böyle bir uygulamaya giden ülkelere petrol satmayacaklarını dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Tavan fiyatı kabul etmeyeceklerini" söyledi. Peskov, Rusya'nın yapılan anlaşmaya ilişkin analizini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra da buna bir yanıt vereceğini ifade etti.

RUSYA: PİŞMAN OLACAKLAR

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütlerdeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov da, tavan fiyat anlaşmasına destek veren Avrupa ülkelerinin bu kararından pişman olacaklarını söyleyerek, "Bu yıldan itibaren Avrupa Rus petrolü olmadan yaşayacak. Moskova, piyasa karşıtı tavan fiyat uygulamalarını destekleyen ülkelere petrol vermeyeceğini zaten açık şekilde ifade etmişti. Bekleyin, çok yakında AB Rusya'yı petrolü bir silah olarak kullanmakla suçlayacak" ifadelerini kullanmıştı.