Avrupa'da Sıcaklık Rekorları Kırılıyor

- İspanya'da hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı

İtalya'da sıcaklığın 46 dereceye ulaşması bekleniyor

MADRİD - İspanya'nın güneyindeki Andujar kasabasında hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı. İtalya'da ise termometrelerin 46 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Avrupa'da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 45 dereceye yaklaştığı İspanya'da yazın başından bu yana 3'üncü sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'ne bağlı Andujar kasabasında termometreler 44.8'i, Jaen kentinde ise 44.7'yi gösterdi.

Ülkede aşırı sıcakların etkili olmasıyla başlayan La Palma Adası'ndaki orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alan küle döndü, 4 bin 255 kişi ise bölgeden tahliye edildi.

İtalya'da sıcaklık artıyor

Sardinya ve Sicilya adalarında termometrelerin dün 43 dereceyi gördüğü İtalya'da aşırı sıcaklar 10 gün boyunca etkili olacak. Sardinya'da bugün öğlen saatlerinde sıcaklığın 46 dereceye ulaşması bekleniyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, bölgesel hükümetlere devlet hastanelerinin acil servislerinde sıcak havaya bağlı sağlık sorunları bulunanlara hızlı müdahale amacıyla bir kod oluşturmasını önerdi. Bakanlık, gerekli durumlarda doktorların çalışma saatlerinin arttırılabileceğini açıkladı.

Avrupa'da geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklar nedeniyle 61 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.