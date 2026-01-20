Haberler

Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Güncelleme:
Avrupa'da savaş çanları çalarken, Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından binlerce kişiye gönderilen mektup ortalığı karıştırdı. Gönderilen mektupta savaş çıkması halinde vatandaşların evleri, araçları ve teknelerine ordu tarafından el konulacağı bildirildi.

  • Norveç Silahlı Kuvvetleri, savaş koşullarında ordunun ülkenin savunması için gerekli kaynaklara erişimini güvence altına almak amacıyla ev, araç ve tekneleri alabileceğini duyurdu.
  • Norveç'te binlerce kişiye, savaş çıkması halinde mülklerinin ordu tarafından alınabileceğini bildiren mektuplar gönderilecek.
  • Ordu, bu mektupların barış zamanında bir etkisi olmadığını belirtti.

Norveç'te binlerce kişinin savaş çıkması halinde evleri, araçları ve tekneleri ordu tarafından alınabileceğine dair bilgilendirici mektupları alması bekleniyor.

ORDU DUYURDU

Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu el koyma işlemlerinin savaş koşullarında ordunun ülkenin savunması için gerekli kaynaklara erişimini güvence altına almayı amaçladığı vurgulandı.

"BARIŞ ZAMANINDA BİR ETKİSİ YOK"

Ordu, bu mektupların amacının olası bir çatışma durumunda ordunun ilgili mülklere el koyabileceğini bildirmek olduğunu vurguladı ve barış zamanında bir etkisi olmadığının altını çizdi.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Ulker:

Bizde ordu el koymaz. biz zaten seve seve veririz.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat T :

kendi kendilerine heyecan yaratıyolar..

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

