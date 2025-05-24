Malta'da bir caddede Atatürk'ün adı yaşatılıyor

MALTA'nın Marsa kasabasındaki bir caddeye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi.

Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği'nin yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildi. Caddenin girişine, üzerinde Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün Türkçe, Maltaca ve İngilizce dillerinde yazılı olduğu levha da asıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Malta'daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.