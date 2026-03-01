Haberler

AB ülkelerinin dışişleri bakanları İran gündemiyle toplandı

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini değerlendirmek üzere çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

AVRUPA Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, İran gündemiyle olağanüstü çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında çevrim içi toplandı. ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini değerlendirmek üzere bir araya gelen bakanlar, Avrupa'nın son gelişmeler karşısında ortak tavrını belirlemeye çalışacak.

