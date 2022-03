Attığı tokatla Oscar'a damga vuran Will Smith'in çılgınlar gibi dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

94'ncü Oscar Ödülleri'ne oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Will Smith, saç dökülme hastalığı olan eşiyle alay ettiği iddia edilen Rock'a sinirlendikten sonra sahneye giderek komedyeni tokatladı. Öte yandan Oscar Ödül Töreni sonrasında Vanity Fair tarafından düzenlenen "after-party"e eşiyle birlikte katılan Will Smith, elinde Oscar ödülü ile sabah saatlerine kadar dans ettiği görüldü.

TÖRENDE YAŞANAN GERGİN ANLARA RAĞMEN SMITH'İN KEYFİ YERİNDEYDİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Chris Rock'a tokat attıktan 40 dakika sonra "en iyi erkek oyuncu" ödülünü alan Smith'in partide rap yaptığı ve Summertime ve Gettin' Jiggy Wit It gibi şarkılara eşlik ettiği görülüyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar dans eden Smith'in görüntüleri gündem oldu.

WİLL SMITH'IN ATTIĞI TOKAT GERÇEK MİYDİ?

Oscar'ı izleyenler, Will Smith'in, Rock'a tokat attığı kısımları şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Öte yandan olay sonrası yerine geçen Will Smith'in yanındakiler tarafından sakinleştirildiği görülmüştü.