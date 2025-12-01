Atilla Keskin'den Brüksel'de 'Çözüm Sizsiniz' Mesajı

Haber: İlhan BABA

(BRÜKSEL) - 68 kuşağının öncü isimlerinden, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın yakın mücadele arkadaşı yazar Atilla Keskin, Brüksel'de okurlarıyla buluşmasında yaptığı konuşmada, "Kurtarıcı aramayın, çözüm sizsiniz" mesajı verdi.

Belçika'da yaşayan ODTÜ mezunlarının geleneksel aylık buluşmasına katılan Keskin, daha sonra "Acılara Yenilmeyen Gülümseyişler" kitabı için düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi ve kitaplarını imzaladı.

Açılış konuşmasını organizasyon komitesi adına CHP Belçika Birliği eski başkanlarından İsmet Yılmaz yaptı. Etkinlikte ayrıca, yıllardır Brüksel'de sürgünde yaşayan 68 kuşağı temsilcilerinden gazeteci ve yazar Doğan Özgüden de kısa bir sunum gerçekleştirerek dönemin siyasal atmosferini anlattı. Ant dergisinin kurucularından Özgüden, Türkiye'de gençliğin sol hareket içindeki varlığının 68'den çok daha önce başladığını, Deniz Gezmiş ve Atilla Keskin'in 1964'te Türkiye İşçi Partisi'nde yer aldıklarını hatırlattı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve ODTÜ mezunu Erdinç Utku da ODTÜ'nün devrimci mirasını Avrupa'da, canlı tanıklardan dinlemenin kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek, "Doğan Özgüden ve Atilla Keskin gibi 68 kuşağının iki önemli ismini yan yana görmek ve sosyalist harekete dair görüşlerini dinlemek büyük bir ayrıcalıktı" dedi.

Atilla Keskin ise konuşmasında 1968 öğrenci hareketinin Türkiye'deki gelişimini Avrupa'daki süreçle karşılaştırdı. Keskin, hareketin başlangıçta güçlü birlik duygusuna sahip olduğunu ancak zamanla hizipleşmenin etkisiyle bu yapının zayıfladığını belirtti. Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin gibi dönemin simge isimlerine dair anılarını da paylaşan Keskin'in anlatımları salondakileri zaman zaman duygulandırdı, zaman zaman tebessüm ettirdi.

Soru-cevap bölümünde bir katılımcının "Sizin gibi kendisini halkına adayan insanlar kalmadı, kimi takip edeceğiz" sorusuna Keskin, "Kurtarıcı aramayın, sorgulayın. Çözüm sizsiniz. Kurtarıcı sandıklarımızın ne olduğunu daha sonra öğrenince hayal kırıklığı yaşıyoruz" yanıtını verdi.

Konuşmasının sonunda devrimci heyecanın diri tutulması gerektiğini vurgulayan Keskin, 68 kuşağının en zor koşullarda bile mizahı elden bırakmadığını söyledi. Keskin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoları ise umut verici bir toplumsal refleks olarak değerlendirdi.