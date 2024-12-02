Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim İstanbul'da bıçaklandı
Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş

Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı

Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ı ateşkes ihlalinden sorumlu tutarak sert yanıt verebileceklerini ifade etti.

Hizbullah Hareketi, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı.

"İLK UYARI MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Hizbullah, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasını sivillere ateş açmak, Lübnanlıların ölümüne ve yaralanmasına sebep olan hava saldırıları düzenlemek ve başkent Beyrut'a kadar ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi faaliyetlerle tekrar tekrar çiğnediği belirtildi. İlgili makamların bu ihlalleri durdurmak konusunda başarılı olamadığı savunulan açıklamada, "Pazartesi akşamı Ruveysat el-Alem bölgesini hedef alan ilk savunma uyarı müdahalesi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

NETANYAHU: SERT CEVAP VERECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da yaşanan ateşkes ihlâlinden Hizbullah'ı sorumlu tutarak sert yanıt verebileceklerini ifade etti. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Ateşkes planına sadık kalmakta kararlıyız ancak ateşkes çiğnenirse cevap vereceğiz ve bu cevap sert olabilir." dedi. Cebel-el Rus'a gerçekleştirilen roket saldırısının ciddi bir ateşkes ihlâli olduğunu dile getiren Netanyahu İsrail'in bu gibi hamlelere güçle cevap vereceğini söyledi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi için karar verildi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBaba Yorgun:

E bunlar kendisi kaşınıyor İsrail kaşiyinca ağlıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hatayspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? 3 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Devamsızlık affı geldi mi? Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 2-3 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 2-3 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle! Hatayspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.