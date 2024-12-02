Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı

Hizbullah Hareketi, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı.

"İLK UYARI MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Hizbullah, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasını sivillere ateş açmak, Lübnanlıların ölümüne ve yaralanmasına sebep olan hava saldırıları düzenlemek ve başkent Beyrut'a kadar ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi faaliyetlerle tekrar tekrar çiğnediği belirtildi. İlgili makamların bu ihlalleri durdurmak konusunda başarılı olamadığı savunulan açıklamada, "Pazartesi akşamı Ruveysat el-Alem bölgesini hedef alan ilk savunma uyarı müdahalesi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

NETANYAHU: SERT CEVAP VERECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da yaşanan ateşkes ihlâlinden Hizbullah'ı sorumlu tutarak sert yanıt verebileceklerini ifade etti. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Ateşkes planına sadık kalmakta kararlıyız ancak ateşkes çiğnenirse cevap vereceğiz ve bu cevap sert olabilir." dedi. Cebel-el Rus'a gerçekleştirilen roket saldırısının ciddi bir ateşkes ihlâli olduğunu dile getiren Netanyahu İsrail'in bu gibi hamlelere güçle cevap vereceğini söyledi.