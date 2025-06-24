Ateşkes muamması Trump'ı fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar

Ateşkes muamması Trump'ı fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ateşkes muamması Trump'ı fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar
Haber Videosu

Savaşın 12. gününde İsrail ve İran arasındaki ateşkes muamması sürerken ABD Başkanı Donald Trump verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Kameralar önünde hayli sinirli olduğu dikkatlerden kaçmayan Trump "İsrail ve İran o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşıyorlar ki, artık ne s...m yaptıklarını bilmiyorlar. Anlıyor musunuz?" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın tarafların 'ateşkes' anlaşması yaptığına dair açıklamasının ardından, İsrail ve İran ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ancak ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra İran'ın İsrail'in Hayfa kentini vurduğu iddia edildi.

ATEŞKES SÜRECİ TRUMP'I KIZDIRDI

İsrail ordusu halka "Sığınaklara gidin" uyarısı yaptı. Balistik füze ile yapılan saldırı Demir Kubbe tarafından engellendi. İran ise söz konusu saldırıları reddederek füze atılmadığını ifade etti. İran ile İsrail arasındaki ateşkes muamması sürerken ABD Başkanı Donald Trump fena patladı.

Ateşkes muamması Trump'ın fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar

RÖPORTAJDA KÜFÜRLÜ İFADE

İki ülkeye kızgın olduğunu ifade eden Trump verdiği röportajda "İsrail ve İran o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşıyorlar ki, artık ne s** yaptıklarını bilmiyorlar. Anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Ateşkes muamması Trump'ın fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar

"İSRAİL'İN CEPHANESİNİ İRAN'A BOŞALTMASINDAN HOŞLANMADIM"

İsrail'in saldırılara devam etmeyeceğini ve ateşkesin devam edeceğini aktaran Trump "Ateşkes anlaşmasından hemen sonra İsrail'in tüm cephanesini İran'a boşaltmasından hiç hoşlanmadım" dedi.

Ateşkes muamması Trump'ın fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı

Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.