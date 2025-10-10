Haberler

Ateşkes haberiyle uyanan Filistinli çocuk, göz yaşlarını tutamadı!
Hamas ve İsrail'in ABD'nin ateşkes planından anlaşmasının ardından Gazzeliler, yurtlarına geri dönmeye başlarken; güne Gazze'de ateşkes haberiyle uyanan Filistinli kız çocuğunun gözyaşlarını tutamadığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından ateşkes haberiyle uykusundan uyandırılan Filistinli Habibe, göz yaşlarını tutamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu Gazze'de ateşkes ve barış planı, Hamas ve İsrail heyetleri tarafından da kabul edildi.

BARIŞ COŞKUSU

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Filistin'de ateşkes coşkusu yaşanırken; İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Filistinliler de yurtlarına geri dönmeye başladı.

ATEŞKES HABERİYLE UYANDI, GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan sosyal medya yer alan bir video da kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde güne Gazze'de ateşkes haberiyle uyanan Filistinli Habibe'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: AA / Dünya
