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Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivilleri ateşkese rağmen evlerine dönmemeleri konusunda uyararak, "IDF'nin daha önce boşaltılmasını istediği köylere ve IDF güçlerine yaklaşmanız yasaktır. Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının. Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı geldi.

ORDU SÖZCÜSÜ DUYURDU

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan IDF Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, "IDF, yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının hükümleri uyarınca Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürüyor" hatırlatmasında bulundu.

"AİLENİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN BÖLGEYE GİTMEKTEN KAÇININ"

"IDF'nin daha önce boşaltılmasını istediği köylere ve IDF güçlerine yaklaşmanız yasaktır" diyen Adraee, "Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının" uyarısında bulundu. Adraee, "Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı

Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika, Güney Kıbrıs'ı kullanarak İsrail'e "SİLAH AKITMAYA" devam ediyor........ Türkiye de, 13 aydır yaptığı gibi "oturup seyretmeye" devam ediyor......... BU ATEŞKES KİME YARAR ?.................

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sınırlı sayıda askeri olan bir avuç insan teknolojiyi kullanıp milyarlarca insanın yaşadığı müslüman coğrafyasına kafa tutuyor büyük katliamlar gerçekleştiriyor müslümanlar ise geri kalmış şekilde kendi dindaşına baskı altına alıp zulmetmekten başka bir marifeti yok bunun örneklerini arap coğrafyasında bol bol görebilirsiniz müslümanlar arasında yalnız yobazların sevmediği Atatürk teknoloji ve bilimle ülkesini kalkındırdı geriden gelenler esrlerini mirasyedi gibi satıp savdı yok etti

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