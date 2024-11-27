Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı geldi.

ORDU SÖZCÜSÜ DUYURDU

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan IDF Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, "IDF, yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının hükümleri uyarınca Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürüyor" hatırlatmasında bulundu.

"AİLENİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN BÖLGEYE GİTMEKTEN KAÇININ"

"IDF'nin daha önce boşaltılmasını istediği köylere ve IDF güçlerine yaklaşmanız yasaktır" diyen Adraee, "Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının" uyarısında bulundu. Adraee, "Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.