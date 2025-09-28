Atatürkçü Düşünce Derneği Regensburg'un Genel Kurulu Yapıldı

Haber: İlhan Baba

(REGENSBURG) - Almanya'nın Regensburg kentinde faaliyet gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği Regensburg (ADD-RGB), birinci olağan genel kurulunu yaptı. Cemalettin Göksu bir kez daha başkanlık görevine seçildi.

Genel kurul, Regensburg Freier TuS Spor Kulübü'nün restoran salonunda gerçekleştirildi. Toplantının divan başkanlığını Zeynel Çakan, divan sekreterliğini Aynur Şen, divan üyeliğini ise Zafer Dirik üstlendi. Faaliyet, mali ve denetleme kurulu raporlarının okunmasının ardından eski yönetim ibra edilerek seçime geçildi.

Yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Cemalettin Göksu güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise Oya Barut, Zeynel Çakan, Hakan Güler, Serdar Şen, Şahin Uçar ve Zafer Dirik'ten oluştu. Yedek üyeliklere Aysel Göksu, Aynur Şen ve Sevgi Gürgan seçildi. Denetleme Kurulu'na ise Refie Ahmed, Bekir Göksu ve Ercan Yıldırım getirildi.

"Atatürk ilkelerini unutturmayacağız"

Dernek Başkanı Göksu, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ödün vermeden, büyük bir kararlılıkla yürüyeceğiz. Atatürk devrimlerini ve ilkelerini özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesimine anlatmayı sürdüreceğiz. Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sağlayan Atatürk'e layık bireyler olduğumuzu çalışmalarımızla göstermeye devam edeceğiz."