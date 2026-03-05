Haberler

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nin Bakacak köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'ne İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçaları düştü.

  • Adıyaman'ın Kahta İlçesi'ndeki Atatürk Baraj Gölü'ne İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçaları düştü.
  • Jandarma ve AFAD ekipleri su içinden bir füze parçasını çıkarttı ve parça incelenmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
  • İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri barajda su altı cihazlarıyla arama ve tarama çalışmalarına devam ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri devam ediyor. Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nin Bakacak köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'ne İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçaları düştü.

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ'NE FÜZE PARÇASI DÜŞTÜ

Füzenin iki parça halinde düşme anını gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su içerisinde füzeye ait bir parçayı bularak çıkarttı. Füzeye ait parça, incelenmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Su içerisinde geriye kalan parçanın bulunması için çalışmalar başlatıldı. Aynı zamanda ekipler bir yandan su içerisinde arama yaparken bir yandan ise bölgedeki tarım arazilerinin içerisinde de aramalar gerçekleştirdi.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Füzenin düştüğü bölgeye gelen ekipler, baraj içerisine su altı cihazları indirdi. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Göle düşen parçanın büyük olması halinde çıkartılmayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz
