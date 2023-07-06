Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra geniş bozkırın ortasında sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana, kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutluyor. Astana, modern mimarisi ve sembolik yapılarıyla dikkat çekiyor. Şehirde düzenlenen etkinliklerle Astana Günü coşkusu yaşanıyor.

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra geniş bozkırın ortasında sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana, kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutluyor.

Kazakistan'da her yıl 6 Temmuz'da Astana Günü coşkusu yaşanıyor.

Ülkede bugün, bağımsızlığını kazanmasının ardından uçsuz bucaksız bozkırın ortasında sıfırdan inşa edilen başkent Astana'nın 25. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

Kısa sürede Orta Asya'nın "parlayan yıldızı" olarak tanınan Astana'nın hikayesi, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 1997'de başkenti değiştirme kararını imzalamasıyla başladı.

Söz konusu kararnameyle ülkenin başkenti, güneydeki Almatı'dan kuzeydeki Akmola'ya taşındı.

Böylece Yesil Nehri kenarındaki kışı sert, sosyoekonomik ve altyapı bakımından gelişmemiş küçük bir kent olan Akmola, Kazakistan'ın yeni başkenti olarak sıfırdan inşa edildi.

1998'de şehrin ismi Kazakçada "başkent" anlamına gelen Astana olarak değiştirildi.

Halihazırda ülkenin siyasi, idari, ekonomi, iş ve turizm merkezi haline gelen Astana, dünyanın hızla gelişen başkentleri arasında yer alıyor.

Çeyrek asırlık tarihinde Astana'nın sınırları 3 kat, nüfusu da 4 kat büyüdü.

Nüfusun yaş ortalamasının 30 olduğu şehirde halihazırda 1 milyon 300 binden fazla kişi yaşıyor. Bu sayının 2030'a doğru 2 milyonu aşması bekleniyor.

Son yıllarda 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Astana, yabancı yatırımcılar için "cazibe" merkezi konumunda.

Astana, aynı zamanda son derece modern mimarisiyle biliniyor. Şehrin sembolik yapıları, Norman Foster ve Kisho Kurokawa gibi dünyaca ünlü mimarların imzasını taşıyor.

Doğu ile Batı mimari tarzıyla geleneksel Kazak motiflerini birleştiren Astana, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Astana'nın sembol yapısı Bayterek Kulesi, "hayat ağacını" temsil eden ilginç mimarisiyle göz kamaştırıyor.

Kazak mimar Akmirza Rustembekov'un Zümrüdüanka kuşunun hikayesinden ilham alarak tasarladığı kule, 97 metre yükseklikte ve camla kaplı üç katlı altın küreden oluşuyor.

Yumurta şeklindeki muazzam ağırlığına rağmen küre, rüzgarlı havalarda bile ziyaretçilerine Astana'yı 360 derece izleme imkanı sunuyor.

Astana'nın en ilginç mimariye sahip yapısı ise Kazak göçebe kültürünü yansıtıyor. Devasa çadır şeklinde tasarlanan yapı, İngiliz mimar Norman Foster ile bir Türk inşaat şirketi tarafından hayata geçiriliyor. Han Çadırı Eğlence ve Alışveriş Merkezi olarak bilinen yapı, güneşin doğmasıyla camlarına yansıyan ışıklarla şehre ayrı bir renk katıyor. Yüksekliği 150 metre olan yapı, ayrıca dünyanın en yüksek çadırı özelliği taşıyor.

Astana'nın simgesel ve modern mimari yapılarının arasında piramit ile top şeklindeki Nur Alem Expo Müzesi de yer alıyor.

Dünyada ismi en çok değiştirilen şehir

Astana, uluslararası düzeyde önemli etkinliklerin yapıldığı kent olarak da öne çıkıyor.

Kazakistan'ın başkenti, "ismi en çok değiştirilen şehir" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.

Bugüne kadar 5 kez ismi değiştirilen şehrin adı, 1830'da Akmolinsk, daha sonra Tselinograd, ülkenin 1991'de bağımsızlığını kazanmasıyla Akmola, başkent statüsü verilmesiyle de Astana oldu. 2019'da Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in onuruna şehre Nur Sultan ismi verildi ancak son olarak 17 Eylül 2022'de adı yeniden Astana olarak değiştirildi.

Astana Günü kutlamaları

Astana Günü dolayısıyla ülkede iki gün resmi tatil ilan edildi.

Başkentte adeta bayram havası esiyor.

Kentte çeşitli kültürel etkinlikler yapılıyor. Açık hava konserleri, halk oyunları gösterileri ve sergiler düzenleniyor.