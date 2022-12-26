Asansöre sedyeyle getirildi! Tam kabine bindirirken dehşeti yaşadı

Sosyal medyada asansöre bindirilmeye çalışılan bir hastanın yaşadıkları gündem oldu. Kameraya yansıyan o anlarda kat ile asansör arasında sıkışmasına ramak kalan hastanın son anda kabine girdiği anlar yer aldı. Görüntünün henüz nerede çekildiği ise açıklanmadı.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda asansöre nakil için getirilen bir hastanın yaşadıkları gündem oldu. O anlar tam 2 milyon kişi tarafından seyredildi.

AZ KALSIN KAT ARASINDA SIKIŞIYORDU

Kameraya yansıyan o anlarda sedyedeki hastanın asansöre bindirilirken, asansörün hareket ettiği görüldü. Bu sırada son anda asansöre giren hasta içeride dehşeti yaşadı.

TERS DÖNDÜ

Asansör kamerası tarafından kayıt alınan anlarda ise hastanın kabin içerisinde ters dönüp yere düştüğü, yanında bulunan hasta bakıcının ise yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.