Arnavutluk'ta Genel Seçimler Başladı

ARNAVUTLUK'ta genel seçim için oy kullanma süreci başladı.

Balkan ülkesi Arnavutluk'ta düzenlenen genel seçimde halk sandık başına gidiyor. Kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a kadar devam edecek. Seçimde 140 sandalyeli meclise girmek için 53 siyasi parti ve 3 seçim öncesi koalisyon yarışıyor.