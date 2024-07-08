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Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular

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Bulgaristan'ın güneybatısındaki antik şehir Heraclea Sintica civarında kazı yapan arkeologlar mermer bir heykel buldu. Bir kanalizasyonda rastlanan heykelin Antik Yunan tanrılarından Hermes'i tasvir ettiği fikri hakim.

Antik şehir Heraclea Sintica'da çalışmalar yürüten arkeologlar, Antik Roma döneminden kalma bir kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldu.

"ŞEHİR DEPREMİN ARDINDAN TERK EDİLMİŞ"

Makedonya Kralı II. Filip tarafından MÖ 356 ila MÖ 339'da kurulan Heraclea Sintica'nın MS 4. yüzyıl sonlarındaki bir depremle yıkıldığını tespit eden bilim insanları, doğal afetin ardından hızla çöküşe geçen antik şehrin MS 500 civarında tamamen terk edildiğini ifade ediyor.

Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular

BOYU YAKLAŞIK 2 METRE

Heraclea Sintica'da kazıları yürüten ekipler Antik Yunan tanrılarından Hermes'in tasvir edildiği düşünülen bir heykele rastladı. Yaklaşık 2 metre boyundaki heykelin depremin ardından kanalizasyona yerleştirilerek toprakla kaplanması sayesinde çok iyi korunduğu düşünülüyor.

"ELLERİNDE BİRKAÇ KIRIK VAR"

Arkeologlardan Lyudmil Vagalinski, "Başı korunmuş, çok iyi durumda. Ellerinde birkaç kırık var" heykelin, Antik Yunanlılara ait bir eserin Romalılar tarafından yapılan bir kopyası olduğunu ekliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Bulgaristan Hermes Hakim Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

ENSON:

Ait olduğu yerde bulunmuş

55
15
yanıtYanıtla
Murat Celik:

lütfen İzmir'e gönderelim onu

4
1
yanıtYanıtla
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