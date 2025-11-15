Arjantin'de Sanayi Bölgesinde Patlama: 22 Yaralı

ARJANTİN'in Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 22 kişi yaralandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde yer alan Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde, henüz nedeni belirlenemeyen patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamada 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre patlamanın sanayi bölgesindeki bir tarım kimyasalları firmasının deposunda meydana geldiği belirtilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.