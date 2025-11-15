Haberler

Arjantin'de Sanayi Bölgesinde Patlama: 22 Yaralı

Arjantin'de Sanayi Bölgesinde Patlama: 22 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin'in Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ARJANTİN'in Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 22 kişi yaralandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde yer alan Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde, henüz nedeni belirlenemeyen patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamada 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre patlamanın sanayi bölgesindeki bir tarım kimyasalları firmasının deposunda meydana geldiği belirtilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.