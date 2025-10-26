Haberler

Arjantin'de Parlamento Seçimleri İçin Oy Kullanma Zamanı

Arjantin'de halk, Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte birinin seçimi için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 36 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim, Devlet Başkanı Javier Milei'nin liderliğindeki La Libertad Avanza ile Peronist muhalefet arasında geçecek.

ARJANTİN'de halk, parlamento seçimleri kapsamında Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte birini seçmek için sandık başına gidiyor.

Arjantin'de yaklaşık 36 milyon seçmen, 24 eyalette kurulacak sandıklarda, Temsilciler Meclisi'nde 257 sandalyeden 127'sinin yenilenmesi ve 72 üyeli Senato'nun üçte birini seçmek için oy kullanacak. Yerel saatle 08.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek seçimde, 18-70 yaş arası vatandaşlar için oy kullanmak zorunlu, 16-17 yaşındakiler ve 70 yaş üzerindekiler için ise isteğe bağlı olacak. Seçim, Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza ile Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria arasında geçecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
