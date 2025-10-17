Arjantin'de milletvekili adayı canlı yayında fenalaşarak hayatını kaybetti

Arjantin'de 26 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesi canlı yayında büyük bir trajedi yaşandı. Merkez sağ Radikal Sivil Birlik (UCR) partisinin ulusal milletvekili adayı Hernán Damiani, Misiones eyaletinde katıldığı bir canlı yayın programı sırasında kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybetti.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Olay, programın açılış dakikalarında meydana geldi. Stüdyoda Rosario Villalba, Virginia Villanueva ve Aída Vaztique gibi isimlerle birlikte yer alan Damiani, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yayın ekibi derhal ambulans çağırdı. O sırada stüdyoda bulunan eski sağlık bakanı Dr. Walter Villalba, ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Misiones Online'ın haberine göre; Damiani, kaldırıldığı Ramón Madariaga Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Damiani'nin ölümü hem UCR partisinde hem de ülke genelinde derin üzüntü yarattı. Siyasi çevreler, seçim döneminde yaşanan bu trajedinin Arjantin kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirtti.