Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na suikast girişimi! Silaha 5 kurşun koymuş

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'e, evinin önünde suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganın 5 kurşun doldurduğu tabancanın tutukluluk yapması, olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.

Arjantin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'e düzenlenen suikast girişimiyle sarsıldı.

KALABALIKTAN SIYRILIP YÜZÜNE SİLAH DOĞRULTTU

Fernandez de Kirchner'e evinin önünde suikast girişimi gerçekleştirildi. Kirchner evinden çıkıp arabasına binmeden önce vatandaşlarla selamlaştı. Ardından kalabalıktan bir kişi Kirchner'ın yüzüne silah doğrulttu.

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI

Ancak yüzüne doğrultulan silah ateş almayınca Kirchner saldırıdan yara almadan kurtuldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Kirchner, saldırıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Silah beş kurşunla doluydu, tetik çekildi ama tutukluk yaptığı için ateş almadı."

SALDIRGAN GÖZALTINDA

69 yaşındaki Kirchner saldırıda zarar görmedi ve federal kolluk kuvvetleri tarafından korundu. Bunun üzerine olay soruşturma altına alındı. Öte yandan Arjantin güvenlik bakanı, saldırganın 35 yaşında Brezilyalı bir kişi olduğunu ifade etti. Bunun üzerine saldırgan gözaltına alındı.