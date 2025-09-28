Haberler

Arizona'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketi Yarattı: 4 Ölü

Arizona'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketi Yarattı: 4 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Arizona eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Gila bölgesinde acil durum ilan edilirken, kaybolan kişilerin sayısı belirsizliğini koruyor.

ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Gila bölgesi acil durum yetkililerinden Carl Melford, Globe kentindeki selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kentte kaybolan kişilerin de olduğunu ancak sayılarının bilinmediği ve bölgede acil durum ilan edildiği belirtildi. Scottsdale İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise Phoenix kentindeki selde bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Arizona Valisi Katie Hobbs, düzenlediği basın toplantısında, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam vurgulayarak, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile görüştüğünü ve Noem'in kendisine federal yardımın hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den yeni 'TRÇ ittifakı' açıklaması: Biz ne yaptığımızı biliyoruz

Bahçeli "TRÇ" ısrarını sürdürüyor: Biz ne yaptığımızı biliyoruz
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.