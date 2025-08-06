Arizona'da Hasta Nakil Uçağı Düştü: 4 Ölü
ABD'nin Arizona eyaletinde hasta nakli yapan bir küçük uçak,düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Uçağın 'Beechcraft' tipi olduğu ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
ABD'de hasta nakli yapan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Arizona eyaletinde hasta nakleden küçük uçağın düştüğü bildirildi. Yetkililer, bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düştüğünü ve taşıdığı 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın 'Beechcraft' tipi olduğunu ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya