Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Arap Ülkelerinde Yoğun Toz ve Kum Fırtınası Alarmı

Arap Ülkelerinde Yoğun Toz ve Kum Fırtınası Alarmı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap ülkelerini etkisi altına alan olumsuz hava dalgası nedeniyle toz ve kum fırtınaları yoğun şekilde yaşanıyor. Birçok ülkede uyarılar yapıldı ve halk dikkatli olmaya çağrıldı.

ARAP ülkelerinde etkili olan olumsuz hava dalgası, bölgeyi yoğun toz ve kum fırtınalarıyla etkisi altına aldı.

Filistin, Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'da kum fırtınası sebebiyle uyarılar yapıldı. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü toz fırtınası nedeniyle halkı dikkatli olmaya çağırdı. Mısır Meteoroloji Genel Kurulu, kum fırtınasının Asyut, Minye ve Süveyş'i etkilediğini bildirdi. Kahire ve kuzey bölgelerde rüzgar ile taşınan tozun ve kumun etkisinin azaldığı kaydedilen açıklamada, etkinin bazı bölgelerde hafif seyirde sürdüğü belirtildi. Suriyeli yetkililer ise, ülkenin alçak basınç sisteminin etkisine girdiği ve buna bağlı olarak hava sıcaklıklarında artış yaşandığını ifade etti. Lübnan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, toz taşıyan rüzgarların saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği, gök gürültülü sağanakların görülebileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.