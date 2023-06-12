Arap ülkeleri ile Pasifik adaları arasında işbirliği toplantısı Riyad'da başladı

Arap ülkeleri ile Pasifik'teki gelişmekte olan küçük ada devletleri arasında dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Toplantıda, bölgeler arası işbirliğinin artırılması ve ortak çıkarların ilerletilmesi konuları ele alınacak.

Arap ülkeleri ile Pasifik'teki gelişmekte olan küçük ada devletleri arasında dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada bölgeler arası işbirliğini artırmanın önemini vurguladı.

Bin Ferhan, "Toplantı, Arap dünyası ile Pasifik ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ortaklıkları tartışmak; her iki bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlar ve zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunmak için ideal bir fırsattır." dedi.

Ülkesinin, Pasifik ülkeleriyle ortak çıkarları ilerletmeyi; güvenlik, enerji, ticaret, yatırım ve lojistik alanlarında işbirliğini geliştirmeyi istediğini belirten Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın Pasifik Adaları Forumu'na diyalog ortağı olarak katılmaya çalıştığını aktardı.

Arap ülkeleri ile Pasifik ada ülkeleri arasındaki ilk bakanlar toplantısı, Haziran 2010'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmıştı.