Arap Parlamentosu, Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı

Arap Parlamentosu, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı. Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da camilere saygısızlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısının kabul edilemez olduğu, tüm insani değerleri ihlal ederek, nefreti körüklediği belirtildi.

Arap Parlamentosu, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da camilere saygısızlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısının kabul edilemez olduğu, tüm insani değerleri ihlal ederek, nefreti körüklediği belirtildi.

Bu menfur saldırıların kınandığı açıklamada, bunların uluslararası hukuku ihlal ettiği, kutsal mekanlara saygıyı ve ibadet özgürlüğünü garanti altına alan tüm uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulandı.

Uluslararası toplumdan İsraillilerin Filistin halkına ve kutsal mekanlara karşı işlediği suçlar karşısında sessiz kalmaması ve bunların önüne geçmesi talep edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, dün Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.