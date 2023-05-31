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Arap Genel Sekreteri Ebu Gayt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Arap Genel Sekreteri Ebu Gayt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Dünya Haberleri

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti. Türkiye ile Arap dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasının bölge halkları için daha iyi bir geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığına inandığını vurgulayan Ebu Gayt, 'Yeniden seçilmenizin, Arap Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde güçlenmesine yardımcı olacağına güveniyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben tebrik mesajı yayımlayan Ebu Gayt, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizi içtenlikle tebrik ediyor, size ve Türk halkına başarı ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasının bölge halkları için daha iyi bir geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığına inandığını vurgulayan Ebu Gayt, "Yeniden seçilmenizin, Arap Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde güçlenmesine yardımcı olacağına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Sipahi - Dünya

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